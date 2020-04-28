В Пушкиногорском районе начинается строительство временного моста через реку Шесть

28 Апр 2020 2020-04-28T11:43:32+03:00

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ООО «Автомобильные дороги Пскова» приступает к ремонту автодороги Пушкинские Горы — Захино — Барабаны в Пушкиногорском районе Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в рамках контракта подрядная организация отремонтирует дорожное полотно на подъездах к мосту через реку Шесть, который был закрыт в связи с аварийным состоянием, а также соорудит временный объезд. Речь идет о строительстве временного моста в деревне Горелик.

Сооружение будет возведено для организации дорожного движения на время проведения капитального ремонта существующего моста.

Средства на производство работ в объеме 8 млн рублей выделены из областного бюджета.

Протяженность ремонтируемого участка составит 200 метров (по 100 метров с каждой стороны мостового сооружения). В рамках восстановления изношенных слоев покрытия проезжей части подрядная организация проведет фрезерование на глубину до 5 см, уложит выравнивающий и верхний слои покрытия из асфальтобетонной смеси, восстановит покрытия на обочинах и укрепит их.

Протяженность объезда составит около 110 метров, в том числе временное мостовое сооружение будет иметь длину около 20 метров, ширину проезжей части 4,5 метра и тротуар, огражденный парапетом.

Окончание ремонтных работ запланировано на 15 июня 2020 года.

В настоящее время подрядчик завозит на объект необходимые строительные материалы и на этой неделе готов приступить к работам.

Напомним, в связи с ухудшающимся состоянием конструкций мостового сооружения и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с 14 февраля текущего года движение автотранспорта по мосту закрыто. В качестве объезда автомобилистам предлагается использовать участки дорог «Новгородка — Пушкинские Горы», «Пушкинские Горы — Рождество — Велье» и Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия».

Дорога Пушкинские Горы — Захино — Барабаны относится к IV технической категории с двухполосным движением и асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части — 6 метров, ширина обочин — от 2,5 до 3 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU