Жителей Пскова и Порховского района привлекут к ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан

28 Апр 2020 2020-04-28T11:50:14+03:00

Изменить размер текста: A A

56-летний безработный житель Пскова, проживающий в доме на Ленинградском переулке, стал фигурантом уголовного дела за фиктивную регистрацию у себя 4-х граждан Армении, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Еще один случай фиктивной регистрации иностранцев полицейские выявили в доме в деревне Малые Липки Порховского района, где проживает женщина 1965 года рождения. Она осуществила фиктивную регистрацию двух граждан из Азербайджана. По данному факту проводится проверка.

«Подобные примеры на территории области, к сожалению, далеко не единичны. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода незаконные действия», — отметили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU