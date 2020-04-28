Жителей Пскова и Порховского района привлекут к ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан
56-летний безработный житель Пскова, проживающий в доме на Ленинградском переулке, стал фигурантом уголовного дела за фиктивную регистрацию у себя 4-х граждан Армении, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.
Еще один случай фиктивной регистрации иностранцев полицейские выявили в доме в деревне Малые Липки Порховского района, где проживает женщина 1965 года рождения. Она осуществила фиктивную регистрацию двух граждан из Азербайджана. По данному факту проводится проверка.
«Подобные примеры на территории области, к сожалению, далеко не единичны. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода незаконные действия», — отметили в УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU