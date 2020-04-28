2020-04-28T12:57:44+03:00
Общество

На дороге Новосокольническом и Пыталовском районах полицейские задержали пьяных мотоциклиста и водителя мопеда

Олег Томилин
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В Пскове, Великих Луках и ряде районов области дорожные полицейские остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в Новосокольническом районе вечером 24 апреля на дороге ШимскНевель полицейские остановили для проверки ехавшего на мотоцикле «Урал» молодого человека. Этот 25-летний житель Новосокольнического района находился в состоянии алкогольного опьянения. А по деревне Бороусы Пыталовского района 27 апреля около 21 часа на мопеде ехал нетрезвый мужчина, 1977 года рождения.

В Пскове 25 апреля на улице Леона Поземского полицейские остановили Ford Focus под управлением нетрезвого псковича 1979 года рождения, а в Великих Луках ночью 26 апреля у дома по улице Мелиораторов стражи порядка остановили автомобиль Audi-100: за рулем иномарки оказался великолучанин 1971 года рождения, который тоже был в нетрезвом виде.

Нетрезвые водители были выявлены дорожной полицией в ходе проведенных профилактических мероприятий также на территории Псковского и Гдовского районов. По данным фактам в настоящее время проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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