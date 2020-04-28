Благодаря онлайн-формату проведения «Бессмертного полка» псковичи смогут узнать, с родственниками каких знакомых воевали плечом к плечу их деды и прадеды

28 Апр 2020 2020-04-28T13:56:04+03:00

Для того, чтобы узнать, с кем бок о бок воевал ваши отец или мать, дед или бабушка, прадед или прабабушка, нужно создать профиль вашего ветерана на сайте «Бессмертного полка»

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В России ставшая традиционной к Дню Победы общественная акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года из-за пандемии коронавируса пройдет в формате видеотрансляции, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации.

Трансляция акции состоится на сайте «Бессмертный полк России», на федеральных телеканалах, на медиаэкранах страны, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», на портале Mail.ru, а также на ресурсе экосистемы Сбербанка — в онлайн-кинотеатре «Okko».

Для участия в проекте необходимо создать и зарегистрировать на официальном портале «Бессмертный полк России» профиль своего родственника (фотографию и имя, дату рождения, годы участия в войне, события, к которым он имел отношение, награды и другую информацию). На сайте уже собрано около полумиллиона историй.

Зарегистрировать героя можно также в «Банке памяти» Сбербанка, или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отметим, что в этом году проект «Бессмертный полк» расширился разделом «Плечом к плечу». Благодаря ему можно узнать, с кем из других участников войны, добавленных в «Банк памяти», вместе воевал ваш ветеран. После авторизации в разделе через социальную сеть и внеся информацию о герое своей семьи, на карте можно увидеть, с кем из ветеранов твоих друзей плечом к плечу служил твой прадед. Это шанс узнать больше про историю своей семьи.

Принять участие в акции «Бессмертный полк — онлайн» можно, разместив также фото или видео семьи вместе с портретом своего ветерана в любых соцсетях. Пост должен сопровождаться хештегами #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020, и тогда он автоматически попадет на сайт «Бессмертный полк» в раздел #Бессмертныйполкдома. Ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая.

Еще одним вариантом участия в акции является размещение в окне вашей квартиры или на балконе транспаранта с портретом ветерана или просто фотографии.

Как отмечают организаторы акции, всенародное шествие «Бессмертного полка» в 2020 году состоится после того, как отступит угроза коронавируса.

Напомним, «Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия каждый год 9 мая ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников. Основная задача проекта — сохранение внимательного отношения к историческому наследию страны и гордости за ветеранов военных действий, за своих дедов и прадедов, которые героически защищали нашу Родину.

Организатором шествия «Бессмертного полка» является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU