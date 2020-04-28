Глава Пскова сократила 3 ставки в пресс-службе муниципалитета - но никого не уволили

28 Апр 2020 2020-04-28T14:55:18+03:00

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Глава Пскова Елена Полонская сократила 3 муницпальные ставки в отделе информационно-аналитической работы и связям со СМИ аппарата Псковской городской Думы.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, глава города сообщила, что это решение было принято для оптимизации расходов на информационное сопровождение ее деятельности, работы депутатов Псковской городской Думы и администрации города.

«Хочу отметить, что мы подошли к вопросу оптимизации планово, еще с 2019 года мы не брали сотрудников на эти ставки. Поэтому на сегодняшний день ни один муниципальный служащий не остался на улице. При этом замечу, что на качестве работы по информационному сопровождению деятельности органов муниципального образования «Город Псков» это не скажется», — отметила Елена Полонская.

Также она отметила, что муниципальные власти для информирования горожан активнее используют соцсети. «Мы начали активнее использовать их, чтобы люди из первых уст узнавали о том, что мы делаем и могли напрямую обратиться и ко мне, и к депутатам, и к органам исполнительной власти», - сказала Елена Полонская.

В пресс-службе отметили, что в течение 2019 года глава города сократила расходы Псковской городской Думы на 7,5 млн рублей, в том числе и на контракты со средствами массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU