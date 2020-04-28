2020-04-28T14:58:58+03:00
Общество

29 апреля жителей Псковской области ждет мокрая погода

Олег Томилин
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В среду, 29 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, ночью умеренный, днем небольшой дождь, в отдельных районах с мокрым снегом, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также завтра ожидается северный и восточный ветер - периодами порывистый - со скоростью 4-9 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью +1…+6 градусов Цельсия, днем +5…+10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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