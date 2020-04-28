В Пскове разыскивают скрывшегося с места наезда на юного велосипедиста водителя и очевидцев ДТП

28 Апр 2020 2020-04-28T15:05:56+03:00

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Полиция разыскивает водителя автомобиля (предположительно марки «Лада Калина»), который вчера, 27 апреля, около 15:30 сбил 9-летнего велосипедиста на пересечении улиц Юбилейной и Красноармейской и скрылся с места происшествия. Также стражи порядка просят откликнуться свидетелей ДТП, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД: их, а также тех, кто владеет важной информацией о произошедшем, просят позвонить по телефонам: 8 (8112) 29-25-83, 8 (8112) 29-25-82 или 02.

Отметим, по имеющимся данным, мальчик пересекал проезжую часть улицы Красноармейской по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны улицы Народной в направлении Дома офицеров.

В результате ДТП ребенок получил ушибы, но госпитализирован не был.

ИСТОЧНИК KP.RU