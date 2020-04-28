2020-04-28T16:06:39+03:00
Происшествия

425 тысяч рублей лишился печорский пенсионер из-за телефонных мошенников

Олег Томилин
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В Псковской области практически в ежедневном режиме продолжают фиксироваться случаи телефонного мошенничества, в результате которых граждане лишаются подчас очень крупных сумм. Так, пенсионер из Печор 1942 года рождения поддался на уловку мнимого сотрудника банка, позвонившего ему якобы для предотвращения несанкционированного списания с его карты денег, и в результате лишился более 425 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

В аналогичной ситуации 33-летний великолучанин в понедельник, 27 апреля, лишился примерно 47 тысяч рублей. А на минувшей неделе, 23 апреля, из-за аналогичных действий мошенников пожилая жительница Гдовского района 1939 года рождения лишилась 34 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

Полиция регистрирует и чуть более изобретательные случае обмана граждан с целью отъема денег у населения, чем звонки якобы из банка. Так, 26-летняя жительница Островского района после телефонного общения с незнакомцем, который пообещал ей помочь с получением водительского удостоверения, лишилась около 30 тысяч рублей. А другой мошенник под предлогом продажи велосипеда через интернет ввел в заблуждение 34-летнюю гражданку из Бежаницкого района и лишил ее 5 тысяч рублей. Наконец, жительнице города Новосокольники 1974 года рождения в социальной сети пришло сообщение от имени ее знакомой, которая попросила одолжить ей денег. Женщина перевела 7 тысяч рублей, однако, судя по всему, аккаунт ее знакомой был злоумышленниками взломан. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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