Более 0,5 млрд рублей направят в Псковской области в 2020 году на ежемесячные выплаты на 3-го и последующих детей

28 Апр 2020 2020-04-28T16:41:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области насчитывается 7844 детей, являющихся третьими или последующими детьми в семьях, на которых полагается ежемесячная выплата в размере 11 057 рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на данные областного Комитета по соцзащите.

Напомним, ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Псковской области за II квартал года, предшествующего выплате. В 2020 году на расходные обязательства, возникающие при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотрено свыше 513 млн рублей, в том числе порядка 508 млн рублей будет направлено из средств федерального бюджета.

Отметим, Закон Псковской области от 09 ноября 2012 г. «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей» принят в ноябре 2012 года в исполнение пункта 2 «майского» Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации».

Закон предусматривает предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, среднедушевой денежный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Псковской области, установленную за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты (в 2020 году — 24 552 рубля), в случае рождения, а также в случае усыновления после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет без ограничения по сроку действия.

ИСТОЧНИК KP.RU