2020-04-28T17:03:42+03:00
Происшествия

Добровольцы помогли спасти на палкинской ферме 130 коров

Олег Томилин
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На прошлой неделе добровольные пожарный помогли спасти от огня 130 голов крупного рогатого скота на ферме в Палкинского районе. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ, ночью 21 апреля на пункт связи пожарно-спасательной части № 22 поселка Палкино поступило сообщение о пожаре в одном из строений фермы, расположенном в деревне Вернявино.

В 23:53 по данному адресу были направлены два отделения ПСЧ-22 на пожарных автоцистернах и 1 пожарная автоцистерна добровольной пожарной команды «Черская» с добровольцами Николаем Гнетовым и Николаем Елшиным. Также по запросу руководителя тушения пожара по данному адресу дополнительно было направлено одно отделение ПСЧ-2 из города Псков.

По прибытию автоцистерны добровольной пожарной команды непрофессиональные пожарные обнаружили, что горит часть кровли строения фермы. Правильно оценив свои возможности и выбрав правильное решающие направление действий по тушению пожара, добровольцы подали ствол «РСК-50» на защиту других строений фермы и организовали эвакуацию из здания фермы крупного рогатого скота.

В скором времени, преодолев расстояние в 28 км, к работе подключились пожарные ПСЧ-2, а также преодолев расстояние в 44 км, к работе подключились и пожарные ПСЧ-22. Общими усилиями пожар был локализован, а затем и потушен. В результате совместных оперативных действий подразделений пожарной охраны были спасены 130 голов крупного рогатого скота и 2 строения фермы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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