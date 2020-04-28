Губернатор Ведерников рассказал первому вице-премьеру Белоусову, какие меры поддержки экономики со стороны Москвы нужны Псковской области

28 Апр 2020 2020-04-28T17:34:18+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 апреля, принял участие в совещании первого вице-премьера России Андрея Белоусова и рассказал ему, какие меры поддержки региональной экономики сейчас нужны со стороны Москвы.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, Михаил Ведерников поблагодарил правительство РФ за своевременные шаги по поддержке бизнеса. Также Михаил Ведерников обратил внимание представителей федеральных органов исполнительной власти на то, что, по его мнению, требует детальной дополнительной проработки и поддержки. В первую очередь речь шла об учете выпадающих доходов регионального бюджета и их компенсации.

«В Псковской области снижены ставки по упрощенной и патентной системам налогообложения, приняты льготы по налогу на имущество и транспортному налогу. Вместе с прогнозируемым снижением налогов на прибыль, на имущество и другим статьям, расчетный объем выпадающих доходов по итогам года составит 3,7 млрд рублей. При учете расходов, связанных с профилактикой COVID-19, совокупный дефицит областного бюджета в 2020 году составит 6,4 млрд рублей», — подчеркнул губернатор и добавил, что без поддержки федерального центра решить все вопросы по сохранению и развитию экономики будет сложно.

Михаил Ведерников обратил внимание и на трудности, с которыми столкнулась сфера малого и среднего предпринимательства. Для успешного возвращения в рабочий режим ряда предприятий необходимо восполнить объем оборотных средств, что возможно сделать через предоставление беспроцентных займов. В этой ситуации себя положительно проявили государственные микрофинансовые организации.

Михаил Ведерников обратился с предложением предоставить средства на докапитализацию региональных институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, что позволит оказать оперативную помощь бизнесу. «Мы со своей стороны приняли решение направить 100 млн рублей из регионального бюджета на эти цели», — заметил глава региона.

Дополнительно Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость оказать дополнительную поддержку предприятиям ЖКХ, которые в текущей обстановке несут убытки. На региональном уровне предусмотрены средства на поддержку этой отрасли, но нагрузка на предприятия ЖКХ региона по-прежнему остается высокой.

Еще одним важным направлением, по мнению Михаила Ведерникова, остается поддержка крупных и системообразующих предприятий. Для них, заметил Губернатор, необходимо провести реструктуризацию действующих займов или освобождение от выплат по основному телу кредитов, чтобы предпринять действия по упреждению долгосрочных рисков. «Это позволит сохранить фундамент нашей экономики, а самое главное — рабочие места, альтернативы которым в малых городах зачастую нет», — отметил необходимость данных мер поддержки Михаил Ведерников.

Андрей Белоусов в свою очередь подчеркнул, что регионы, в том числе и Псковская область, должны ориентировать представителей бизнес-сообщества на действующие меры поддержки, которые приняты правительством РФ. Все предложения субъектов РФ по обеспечению устойчивого развития экономики будут проработаны в рамках подготовки новых пакетов поддержки предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU