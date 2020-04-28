В Себежском районе пограничники задержали псковича и петербуржца, которые пытались проехать в Белоруссию

28 Апр 2020 2020-04-28T20:45:47+03:00

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Сотрудники погрануправления ФСБ России по Псковской области в Себежском районе задержали двигавшийся в сторону границы с Белоруссией для ее пересечения вне пунктов пропуска грузовик, за рулем которого находился пскович, а на пассажирском сиденье - житель Санкт Петербурга. Об этом рассказал глава Себежского района Леонид Курсенков, сообщает местная газета «Призыв»

«Оба ехали в сторону Белоруссии. При этом псковича не так давно уже задерживали при незаконном пересечении границы. Тогда он был помещен на карантин, срок которого ещё не вышел», — рассказал Леонид Курсенков.

В ближайшее время нарушителя передадут сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU