В Псковской области выросли объемы производства мяса, молока и яиц

29 Апр 2020 2020-04-29T09:55:32+03:00

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За первый квартал 2020 года в Псковской области зафиксирован прирост объемов производства мяса, молока и яиц, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на данные председателя областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова.

По мясу относительно данных за первый квартал 2019 года нынче прирост составил 112%, произведено 83 тысячи тонн.

Выше уровня прошлого года и показатели по производству молока: за первый квартал 2020 года произведено 47 тысяч литров продукта, что также выше уровня прошлого года.

При этом рейтинг лучших региональных компаний сферы молочного животноводства по всем позициям возглавляет компания «Слактис» — лидер по итогам 2019 года. За указанный период на предприятии получили около 15 тысяч тонн молока, надой на одну фуражную корову составил 3 тысячи литров.

В пятерке лидеров по итогам первого квартала 2020 года находятся также великолукская компания «Молочный Ресурс» (3,4 тысячи тонн молока), ООО «Добручи-2» в Гдовском районе (2,1 тысяча тонн молока), агрофирма «Черская» Палкинского района (1,7 тысяч тонн молока) и хозяйство «Красное знамя» в Новосокольническом районе (1,4 тысяч тонн молока).

Количество произведенных в регионе яиц за указанный отчетный период также увеличилось на 103% и составляет порядка 21 млн яиц. По данной продукции сельхозпредприятия и частные владельцы домашней птицы делят объем производства практически пополам.

По итогам первых трёх месяцев 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах региона всех категорий вырос в сравнении с прошлогодними показателями на 13% и составил около 9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU