На участке Гдовской трассы рабочие выравнивают профиль дороги

29 Апр 2020 2020-04-29T09:58:09+03:00

Работы ведутся на участке с 123-го по 132-й километр между деревнями Хохлово и Добручи.

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На автомобильной дороге Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, на участке с 123-го по 132-й километр между деревнями Хохлово и Добручи в Гдовском районе, начались работы по фрезерованию проезжей части. Одновременно со срезкой изношенного асфальтобетонного покрытия идет выравнивание продольно-поперечного профиля дороги, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Параллельно дорожные рабочие занимаются расчисткой полосы отвода от кустарника, продолжают устройство 8 автобусных остановок и посадочных площадок. Идет приемка материалов.

На сегодняшний день на объекте трудятся около 40 человек, задействовано 10 единиц техники: экскаваторы, фреза, самосвалы.

В ближайшее время дорожники поступят к работам по устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, а затем устройству и укреплению обочин. В завершение будет нанесена разметка термопластиком.

Ранее сообщалось, что подрядчиком на объекте выступает ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой». Компания отремонтирует 9,2 км автодороги в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Сумма контракта составила 146,5 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета. Окончание работ запланировано на 17 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU