В Псковской области определяют категории магазинов для первоочередного открытия после 12 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T10:09:45+03:00

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По итогам выступления президента России Владимира Путина во время видеоселектора с главами регионов 28 апреля, в ходе которого он сообщил, что субъекты федерации получат рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений для бизнеса с 12 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что работа по подготовке этих действий уже ведется «полным ходом».

«Определяем категории магазинов, которые первыми начнут свою работу, консультируемся с Роспотребнадзором, обсуждаем снятие ограничений с религиозных организаций», — написал Михаил Ведерников.

При этом он отметил, что «ситуация по-прежнему остаётся сложной, и какое-то время нам придётся сохранять большую часть ограничений», однако «общими усилиями мы не допустили критического сценария». Губернатор поблагодарил «каждого, кто прислушивается к рекомендациям, ограничивает социальные контакты, сохраняет спокойствие и самообладание».

«Давайте сделаем всё от нас зависящее, чтобы в мае самый сложный этап остался позади. Все шансы для этого есть», — добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU