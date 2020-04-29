Отмена авиарейсов из Пскова продлена до 16 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T10:48:55+03:00

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Отмена авиарейсов из международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги, которые осуществляла авиакомпания «Азимут», продлевается до 16 мая в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Информация о возобновлении авиасообщения будет сообщена дополнительно.

По вопросам возврата билетов на отмененные рейсы пассажирам необходимо обращаться в авиакомпанию.

ИСТОЧНИК KP.RU