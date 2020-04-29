Отмена авиарейсов из Пскова продлена до 16 мая
О возобновлении авиасообщения будет сообщено дополнительно.
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Отмена авиарейсов из международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги, которые осуществляла авиакомпания «Азимут», продлевается до 16 мая в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Информация о возобновлении авиасообщения будет сообщена дополнительно.
По вопросам возврата билетов на отмененные рейсы пассажирам необходимо обращаться в авиакомпанию.
ИСТОЧНИК KP.RU