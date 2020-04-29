30 апреля в Псковской области ожидается до 12 градусов тепла и переменная облачность без осадков

29 Апр 2020 2020-04-29T10:54:34+03:00

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В четверг, 30 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и низкое атмосферное давление, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также ожидается северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура по области: ночью -3…+2 градуса Цельсия, днем +7…+12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU