Псковская кавер-группа «Красивая» 30 апреля даст онлайн-концерт в прямом эфире

29 Апр 2020 2020-04-29T11:46:27+03:00

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Сегодня, 30 апреля, в 21:00 на площадке ПАИ-live псковская кавер-группа «Красивая» даст онлайн-концерт для псковичей, находящихся на самоизоляции.

«Пока все мы изолируемся, давайте не будем забывать друзей и отдаляться! Мы приготовили для вас небольшую программу, чтобы поддержать всех, кто любит музыку и скучает по концертам», - отметили музыканты, сообщает «Псковское агентство информации».

Инструментальная группа исполняет лучшие хиты советской, российской и зарубежной эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU