Псковская кавер-группа «Красивая» 30 апреля даст онлайн-концерт в прямом эфире
Кавер-группа «Красивая» поддержит концертом жителей Псковской области, находящихся на самоизоляции.
Изменить размер текста:
Сегодня, 30 апреля, в 21:00 на площадке ПАИ-live псковская кавер-группа «Красивая» даст онлайн-концерт для псковичей, находящихся на самоизоляции.
«Пока все мы изолируемся, давайте не будем забывать друзей и отдаляться! Мы приготовили для вас небольшую программу, чтобы поддержать всех, кто любит музыку и скучает по концертам», - отметили музыканты, сообщает «Псковское агентство информации».
Инструментальная группа исполняет лучшие хиты советской, российской и зарубежной эстрады.
ИСТОЧНИК KP.RU