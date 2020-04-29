Мошенники смогли оформить на жителя Порхова крупный кредит

29 Апр 2020 2020-04-29T12:04:05+03:00

Даже несмотря на информированность о подобных случаях мошенничества 40-летний порховчанин подделся на распространенную «разводку» мнимого «сотрудника банка». Фото: Александр ГЛУЗ

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Мошенники обманным путем оформили на 40-летнего жителя Порхова кредит и завладели крупной денежной суммой, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

28 апреля порховчанину позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что нечистые на руку лица якобы пытаются завладеть его денежными средствами, и под предлогом предотвращения их несанкционированного списания запросил у порховчанина реквизиты его банковской карты. Мужчина, не подозревая подвоха, предоставил соответствующую информацию. Воспользовавшись этим, мошенники оформили на него кредит и сумели получить 392 тысячи рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию.

При этом в полиции отметили, что потерпевший, как выяснилось, был информирован о случаях разного рода мошенничества, но, тем не менее, поддался на уловку мнимого сотрудника банка.

«К сожалению, с подобного рода фактами стражам порядка приходится сталкиваться регулярно. Судя по всему, иные наши сограждане не придают должного значения соблюдению элементарных правил безопасности при общении с незнакомцами в сети или по телефону, что приводит, как видим, к серьезным проблемам», — отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU