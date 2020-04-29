В Пушкиногорском районе местный житель попался пьяным за рулем грузового мотороллера, так как ехал без номеров

29 Апр 2020 2020-04-29T11:56:32+03:00

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Сотрудники ДПС ГИБДД выявили в Псковской области очередных водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, во вторник, 28 апреля, около 14 часов в Пушкиногорском районе на дороге Пушкинские Горы – Захино полицейские остановили для проверки трехколесный грузовой мотороллер «Муравей» без государственного номерного знака. Выяснилось, что управлял им 26-летний житель Пушкиногорского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Великих Луках вечером 26 апреля у дома по улице Вокзальной стражи порядка остановили автомобиль Mazda. За рулем иномарки находился нетрезвый великолучанин 1992 года рождения, который дал признательные показания. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU