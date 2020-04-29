Полиция нашла скрывшегося с места ДТП водителя, сбившего в Пскове 9-летнего велосипедиста

29 Апр 2020 2020-04-29T12:16:06+03:00

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Полиция нашла скрывшегося с места ДТП водителя автомобиля «Лада Калина», который в понедельник, 27 апреля, около 15:30 на пересечении улиц Юбилейной и Красноармейской в Пскове сбил 9-летнего велосипедиста.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, мальчик пересекал проезжую часть улицы Красноармейской по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны улицы Народной в направлении Дома офицеров. В результате ДТП ребенок получил ушибы, но госпитализирован не был, а водитель с места происшествия скрылся.

Эта информация была незамедлительно передана в дежурную часть УМВД России по городу Пскову. К розыску подключились наряды ДПС и инспекторы по исполнению административного законодательства отдельной роты ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

При исследовании записей с камер наружного наблюдения системы «Безопасный город» была установлена автомашина «Лада Калина» красного цвета, а также определен предположительный маршрут ее движения до и после ДТП. Одновременно с этим отрабатывались ближайшие улицы и дворовые территории.

При проверке по базам данных был установлен государственный регистрационный знак автомобиля, принадлежащего жительнице Псковского района 1982 года рождения. Женщина пояснила, что 27 апреля «Ладой» управлял ее супруг.

Мужчина 1979 года рождения, раскаялся в содеянном и пояснил, что он двигался на машине по улице Юбилейной со стороны улицы Народной в направлении Красноармейской. Убедившись, что встречный транспорт его пропускает, начал осуществлять поворот налево на улицу Красноармейскую. Здесь при пересечении пешеходного перехода, по его словам, почувствовал незначительный удар в переднее левое крыло своего автомобиля, после чего увидел, что в него въехал мальчик на велосипеде. Как пояснил водитель, после столкновения с легковушкой мальчик упал с велосипеда, а он испугался и уехал с места ДТП.

Житель Псковского района был доставлен для дальнейшего разбирательства в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, где дал признательные показания по факту произошедшего и оставления места дорожно-транспортного происшествия.

В отношении него составлены административные материалы по ч. 2 статьи 12.3 и ч. 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Отметим, что административный материал по ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ будет рассмотрен в Мировом суде города Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU