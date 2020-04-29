Полиция раскрыла кражу меда из ульев в Пушкиногорском районе и колес с автомобиля в Пскове

29 Апр 2020 2020-04-29T12:54:33+03:00

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Сотрудники полиции в ходе расследования уголовного дела раскрыли преступление, совершенное в декабре 2019 года в деревне Хохлы Пушкиногорского района, где из пчелиных ульев свободным доступом были похищены 15 рамок с медом.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в этой краже подозревается безработный житель Пушкиногорского района 1958 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

А в Пскове 23 апреля текущего года от дома по улице Рокоссовского с автомашины Peugeot была совершена кража четырех колес. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими, установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 24-летний пскович.

Молодой человек дал признательные показания. В рамках возбужденного уголовного дела проведен обыск, в ходе которого похищенное у него изъято. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU