2020-04-29T14:16:22+03:00
Общество

Псковичи могут установить судьбу родственников-фронтовиков с помощью проекта «Судьба солдата онлайн»

Олег Томилин
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Новый проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Новый проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Псковская область присоединилась к всероссийскому проекту «Судьба солдата онлайн», который предназначен для установления фронтовой истории родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, получить информацию об участнике войны, его судьбе и месте захоронения можно дистанционно. Для этого необходимо оставить запрос на сайте Поискового движения России, в официальных группах социальных сетей vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf или заполнив онлайн-форму.

При отправлении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить — ФИО, год и место рождения и призыва, последнее место службы. Важна любая информация, даже номер полевой почты, если сохранились фронтовые письма. Обязательно нужно указать и свои контактные данные — телефон, e-mail.

Напомним, проект «Судьба солдата» был запущен в 2017 году Поисковым движением России при поддержке Министерства обороны РФ и Фонда президентских грантов. В прошлые годы в рамках проекта во всех регионах страны открывались стационарные и мобильные общественные приемные по обработке заявок. В небольших населенных пунктах были развернуты также мобильные пункты сбора анкет.

В 2020 году работа по установлению судеб участников Великой Отечественной войны будет проходить в режиме онлайн, но с большим количеством волонтеров. Из-за изменений, внесенных в проведение весеннего экспедиционного сезона в связи с коронавирусом, поисковики все силы сконцентрировали на помощи гражданам в установлении фронтовой судьбы их предков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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