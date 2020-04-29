Александр Бастрыкин похвалил псковских следователей за эффективную перестройку работы

29 Апр 2020 2020-04-29T14:30:23+03:00

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе очередного оперативного совещания с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, а также региональных следственных органов похвалил псковское управление СКР.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ведомства, глава Следственного комитета напомнил о значительных позитивных изменениях по итогам первого квартала в ряде региональных следственных управлений, к деятельности которых ранее имелись замечания. В качестве примера он привел как раз следственное управление по Псковской области, а также по Астраханской области, Краснодарскому краю и Республике Тыва. Александр Бастрыкин отметил правильность сделанных руководителями выводов и принятых мер по повышению результативности работы.

Вместе с тем Александр Бастрыкин обозначил ряд следственных управлений, где наблюдается отставание в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, производство по которым приостанавливается без достаточных на то оснований.

ИСТОЧНИК KP.RU