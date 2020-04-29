2020-04-29T14:54:00+03:00
Общество

У Псковской области будет новый прокурор

Олег Томилин
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Сергей Белов заканчивает свое 5-летние пребывание в должности руководителя прокуратуры Псковской области.Сергей Белов заканчивает свое 5-летние пребывание в должности руководителя прокуратуры Псковской области.
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Прокурор Псковской области Сергей Белов 17 апреля подал президенту РФ рапорт об освобождении от занимаемой должности в связи с переводом на другую работу — ввиду окончания 5-летнего срока его полномочий и плановой ротацией в ведомстве, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Ранее Сергей Белов прошел переаттестацию решением Высшей аттестационной комиссии Генпрокуратуры РФ. Как отметили в областной прокуратуре, это является высокой оценкой работы не только прокурора области, но и органов прокуратуры области в целом.

В настоящее время предполагается перевод Сергея Белова на другую работу в органы прокуратуры Северо-Кавказского региона. Напомним, свою прокурорскую карьеру нынешний прокурор Псковской области начинал как раз на юге: в 1986 году, став дипломированным специалистом, был принят стажером прокуратуры Советского района Ставропольского края, затем работал стажером старшего следователя прокуратуры города Георгиевска Ставропольского края, стажером следователя прокуратуры Минераловодского района, следователем прокуратуры того же района Ставропольского края, следователем, старший следователем Минераловодской межрайонной прокуратуры Ставропольского края, заместителем Минераловодского межрайонного прокурора Ставропольского края, заместителем начальника управления по надзору за исполнением законов на Кавказских Минеральных водах Ставропольского края, заместителем Кавказского межрегионального прокурора.

В 1996 году приказом Генерального прокурора Российской Федерации был назначен на должность прокурора Республики Ингушетия.

В 1998 году назначен на должность заместителя прокурора Ставропольского края.

В 2001 году назначен на должность заместителя прокурора Нижегородской области.

20 июня 2007 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации Белов назначен на должность Приволжского транспортного прокурора.

А в 8 июня 2015 года Указом Президента Российской Федерации от 08.06.2015 № 292 он был назначен прокурором Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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