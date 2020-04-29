2020-04-29T15:58:47+03:00
Экономика

В Куньинском районе прокуратура принудила индивидуального предпринимателя заключить трудовые договоры с работавшими у него людьми

Олег Томилин
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Прокуратура Куньинского района в ходе проверки обнаружила, что у одного из индивидуальных предпринимателей без заключения трудового договора осуществляли трудовую деятельность по обработке лесоматериалов пятеро жителей Куньинского района.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе надзорного ведомства, у предпринимателя были обнаружены и другие нарушения. Так, вопреки требованиям федерального законодательства, работники допускались до производства без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, разъяснительная работа о необходимости использования таких средств с работниками не проводилась.

В связи с этим прокурор района внес представление в адрес индивидуального предпринимателя с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений. Требования прокурора были удовлетворены: все выявленные нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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