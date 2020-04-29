2020-04-29T16:45:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области зарегистрировано 153 заразившихся коронавирусом, 17 уже выписаны из больницы - руководитель Пскооблздрава

Олег Томилин
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Председатель Псковоблздрава озвучила новые данные по заболеваемости коронавирусом в регионе.Председатель Псковоблздрава озвучила новые данные по заболеваемости коронавирусом в регионе.
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Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сегодня, 29 апреля, в эфире проекта ПАИ-live сообщила обновленные данные о развитии пандемии коронавируса COVID 19 в регионе.

Так, по ее словам, сейчас в области насчитывается уже 153 заразившихся коронавирусом (по официальным данным на сегодняшнее утро было 149), а 17 уже выписаны из больницы (утром было 15).

Также председатель Псковоблздрава сообщила, что в регионе развернуты все запланированные 313 коек, которые укомплектованы аппаратами ИВЛ. При этом сегодня-завтра должны начаться поставки новых аппаратов ИВЛ, и тогда «мы будем доукомплектовывать койки далее и возвращать на места заимствованные из других больниц» — сказала Марина Гаращенко..

Кроме того, председатель комитета сообщила, что у 56 пациентов, госпитализированных в инфекционную больницу с коронавирусом, в результате развилась пневмония. «Это печальная цифра», - констатировала Гаращенко.

Сейчас в регионе 4 ковидных больных подключены к ИВЛ. «Ситуация развивается управляемо, мы расцениваем ее как удовлетворительную: нет бурных скачков, не активного роста», - отметила Гаращенко.

Наконец она обратилась к жителям региона с просьбой оставатья дома на майских праздниках: «Мы просим людей не мигрировать никуда, даже на дачи, так как там могут случиться пересечения с людьми из других регионов. А у нас рядом и Петербург, и Москва, и Европа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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