586 дополнительных млн рублей распределили псковские депутаты на строительство и реконструкцию значимых объектов

29 Апр 2020 2020-04-29T17:24:00+03:00

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Сегодня, 29 апреля, депутаты Псковгордумы утвердили изменения в бюджет областного центра на 2020 год: он увеличился на 586 млн рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

Как сообщила начальник финуправления администрации города Тамара Винт, большую часть средств — 316 млн рублей — направят на продолжение реконструкции стадиона «Машиностроитель». Ещё 133 млн рублей пойдут на реконструкцию улицы Леона Поземского, а 6 млн распределят на благоустройство парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной.

Также в этом году планируется проведение капитального ремонта детской музыкальной школы №1 и строительство детских дошкольных учреждений.

«Деньги направляются на социально значимые объекты. Это очень важно для города и его жителей. Средства также пойдут на строительство двух детских садов и пристройку к дошкольному учреждению по Рижскому проспекту. Кроме того, - на привязку новой школы на улице Юбилейной, на формирование продуктовых наборов для детей в период распространения коронавирусной инфекции», — высказал свою точку зрения депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по стратегическому планированию, бюджетной политике и реализации национальных проектов Григорий Стороненков.

ИСТОЧНИК KP.RU