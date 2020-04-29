2020-04-29T17:37:10+03:00
Общество

В Печорском района по нацпроекту отремонтируют покрытие дорог в 4 населенных пунктах

Олег Томилин
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Ремонт дороги в деревне Киршино Круппской волости Печорского района.Ремонт дороги в деревне Киршино Круппской волости Печорского района.
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В 2020 году в Печорском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ООО «Печорыагродорстрой» приведет в нормативное состояние дороги в 4 населенных пунктах.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, сейчас идет ремонт двух улиц в деревне Киршино Круппской волости, которая находится на севере Печорского района вблизи Псковского озера. В ней проживают около 160 человек.

Рабочие ремонтируют улицы № 1 и № 2, которые проходят через деревню и являются дорогами с автобусным сообщением. По ним перевозят школьников из ближайших деревень в школу. Дороги относятся к V технической категории с асфальтобетонным покрытием и однополосным движением. Ширина проезжей части составляет 4 метра.

Общая протяженность ремонтируемых участков — 1,4 км. Уже устроено основание из щебня с исправлением профиля дороги, началась укладка асфальта. Затем укрепят обочины щебнем.

Этот же подрядчик приведет в нормативное состояние другие дороги Печорского района в рамках нацпроекта «БКАД»: улицу Каштановую в городе Печоры, улицу № 1 в деревне Кривск Круппской волости и улицу № 1 в деревне Речки Новоизборской волости. На пять объектов из федерального и областного бюджетов направлено около 29,6 млн рублей.

Срок сдачи объектов — до 30 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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