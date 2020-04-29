Сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Пскове

29 Апр 2020 2020-04-29T17:52:09+03:00

Составы, которыми дезинфицировали территорию железнодорожного вокзала в Пскове, безопасны для окружающих.

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В рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сотрудники МЧС сегодня, 29 апреля, провели в Пскове санитарную обработку железнодорожного вокзала.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном ГУ МЧС РФ, для дезинфекции специалисты чрезвычайного ведомства использовали мобильный комплекс специальной обработки.

Прилегающая к вокзалу территория и помещения внутри были обработаны специальными дезинфицирующими средствами, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU