Сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Пскове
Составы, которыми дезинфицировали территорию железнодорожного вокзала в Пскове, безопасны для окружающих.
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В рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сотрудники МЧС сегодня, 29 апреля, провели в Пскове санитарную обработку железнодорожного вокзала.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном ГУ МЧС РФ, для дезинфекции специалисты чрезвычайного ведомства использовали мобильный комплекс специальной обработки.
Прилегающая к вокзалу территория и помещения внутри были обработаны специальными дезинфицирующими средствами, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды.
ИСТОЧНИК KP.RU