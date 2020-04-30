До 15 мая государственным и муниципальным служащим Псковской области запретили выезд за пределы региона

30 Апр 2020 2020-04-30T09:36:52+03:00

Областные власти имеют право устанавливать ограничения на перемещения граждан на основе ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вечером в среду, 29 апреля, внес очередные изменения в свой указ о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID¬-19, согласно которым государственным и муниципальным служащим, сотрудникам ГУПов и иных созданных областью организаций, депутатам, служащим областных Избирательной комиссии и Счетной палаты, а также ряду иных лиц до середины мая запрещен выезд за пределы региона кроме случаев командировок и неотложных поездок.

До 15 мая ограничены выезды за пределы Псковской области для лиц, замещающих государственные должности Псковской области в региональных органах исполнительной власти, а также государственных гражданских служащих области, лиц, замещающих в органах государственной власти Псковской области должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы. В перечень входят и работники государственных учреждений Псковской области, государственных унитарных предприятий региона, иных организаций, созданных Псковской областью. Исключением могут послужить только служебные командировки или поездки, носящие неотложный характер, согласованные с руководителем Аппарата областной Администрации.

Выезд за пределы региона также временно ограничен для депутатов Псковского областного Собрания, лиц, замещающих государственные должности в Избирательной комиссии Псковской области, Счетной палате Псковской области. В период до 15 мая они смогут покинуть Псковскую область только во время служебных командировок и поездок, носящих неотложный характер, согласованных с руководителем соответствующего органа государственной власти Псковской области

Кроме того, до 11 мая главам муниципалитетов предписано находиться на территории муниципальных образований. На них также возложена обязанность по принятию мер для ограничения до 15 мая текущего года выездов за пределы Псковской области лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, лиц, замещающих в органах местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. Дополнительно в перечень включены работники муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций, созданных соответствующими муниципальными образованиями Псковской области, Исключением также являются выезды в служебные командировки, поездки, носящие неотложный характер, согласованные с руководителем соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Псковской области.

Наконец, в указе скорректирован перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которые можно реализовывать на территории региона: теперь под ограничения не попадают не только запчасти для автотранспортных средств, но и для любых транспортных средств.

Отметим, согласно ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» региональным властям дано право устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности. Для депутатов и муниципальных чиновников исключений указанными актами федерального законодательства не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU