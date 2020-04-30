2020-04-30T09:56:34+03:00
Коронавирус Covid-19

50 новый аппаратов ИВЛ доставили в псковский covid-центр

Олег Томилин
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Аппараты ИВЛ в Псковской городской больнице.Аппараты ИВЛ в Псковской городской больнице.
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Вечером в среду, 29 апреля, в Псковскую городскую больницу, перепрофилированную под региональный covid-центр, доставили 50 новых аппаратов искусственной вентеляции легких (ИВЛ) для лечения тяжелых коронавирусных пациентов, сообщает «Псковское агентство информации».

Сегодня, 30 апреля, инженер будет устанавливать аппараты у коек, зарезервированных для коронавирусных больных.

Аппараты ИВЛ приобретены за счет дотаций федерального бюджета, которая была выделена Псковской области для оснащения коек больных коронавирусом: на покупку этих аппаратов было выделено 40 млн рублей.

Напомним, по данным на 29 апреля в Псковской области к аппаратам ИВЛ были подключены 4 заражённых COVID-19 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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50 новый аппаратов ИВЛ доставили в псковский covid-центр