В Великолукском районе профессиональный праздник для местных пожарных начался с тушения хозпостройки

30 Апр 2020 2020-04-30T10:02:38+03:00

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Минувшей ночью в деревне Русаново Переслегинской волости Великолукского района произошел пожар в хозпостройке. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ, сообщение на пульт дежурного поступило в 23:55 29 апреля.

Возгорание тушили 8 пожарных при помощи 2 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.

Отметим, сегодня, 30 апреля, в России отмечается профессиональный праздник — День пожарной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU