В Новосокольниках безработный украл 2 пылесоса, выставив оконную раму

30 Апр 2020 2020-04-30T10:44:01+03:00

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Полицейские по горячи следам раскрыли ряд краж в районах Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в Великих Луках в полицию обратился за помощью 19-летний учащийся одного из учебных заведений, который сообщил, что утром 29 апреля из квартиры по улице Больничной неизвестный свободным доступом украл мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 12 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили личность подозреваемого в хищении: им оказался безработный великолучанин, 2000 года рождения. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон у него изъят.

А в Новосокольниках в доме по улице Малоудрайской злоумышленник выставил оконную раму и похитил 2 пылесоса, принадлежащие местной жительнице. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый житель Новосокольников, 1979 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Наконец, в деревне Кирово Псковского района в период с 28 по 29 апреля из гаража у дома по улице Луговой путем повреждения запоров совершена кража запасных частей от автомобилей «ГАЗ» и «УАЗ». Причиненный ущерб составил около четырех тысяч рублей. В этом противоправном деянии подозреваются двое безработных, судимых граждан, 1996 и 1997 годов рождения. Они дали признательные показания. В ходе расследования похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU