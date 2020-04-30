В Пскове полицейские задержали подозреваемых в ночном разбойном нападении на продовольственный магазин

30 Апр 2020 2020-04-30T10:59:54+03:00

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В Пскове полиция задержала двоих безработных ранее судимых псковичей 1997 и 1998 годов рождения по подозрению в совершении ночного разбойного нападения на один и круглосуточных продуктовых магазинов областного центра.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 27 апреля около 4 часов утра в областном центре на улице Красноармейской в продуктовом магазине, работающем в ночное время, двое неизвестных открыто с применением насилия похитили 15 тысяч рублей, табачные изделия и мобильный телефон. Как выяснилось, один из нападавших сумел проникнуть через окно в помещение магазина, отвлек внимание продавщицы, ударил ее и открыл для напарника входную дверь. А пред тем, как скрыться с краденым, злоумышленники для подстраховки прихватили с собой из магазина и переносную кнопку тревожной сигнализации. С места происшествия они уехали на такси.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УМВД России по городу Пскову и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, подозреваемые в совершении этого противоправного деянии задержаны.

Задержанные уже дали признательные показания. Причем, один из них подозревается также в краже бытовой техники из съемной квартиры по улице Юности в Пскове. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU