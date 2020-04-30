2020-04-30T12:24:58+03:00
Экономика

Псковская область присоединилась к эксперименту по налоговому спецрежиму для самозанятых

Он начнет действовать уже с 1 июля
Олег Томилин
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Новый налоговый режим позволит самозанятым платить 4 % или 6 % вместо 13 %.Новый налоговый режим позволит самозанятым платить 4 % или 6 % вместо 13 %.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Псковской области введён специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Таким образом, Псковская область присоединилась к эксперименту, который проходит уже 23 регионах России. Закон, упрощающий ведение самостоятельной предпринимательской деятельности, приняли сегодня, 30 апреля, депутаты Псковского областного Собрания.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вводится с 1 июля 2020 года.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый порядок исчисления и уплаты налогов, смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4 % или 6 % вместо 13 % по налогу на доходы физических лиц.

Это позволит самозанятым гражданам легально вести свой бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, специальный налоговый режим даёт предпринимателям дополнительные преференции: возможность онлайн-регистрации, отсутствии отчетности и необходимости применения контрольно-кассовой техники.

В соответствии с нормами федерального законодательства применять специальный налоговый режим могут не имеющие работников предприниматели, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Прописано требование о неприменении предпринимателем упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного налога – это касается сельхозтоваропроизводителей – и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Кроме того, законодательно установлен круг лиц, которые не вправе применять данный налоговый спецрежим. Так, к ним отнесены предприниматели, занимающиеся реализацией подакцизных товаров и добычей полезных ископаемых, осуществляющие перепродажу товаров, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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