В Псковской области повысили «подъемные» для медиков

30 Апр 2020 2020-04-30T12:39:43+03:00

Повышение «подъемных» поддержит тех, кто уже трудоустроился в 2020 году, и поможет привлекать новых специалистов в условиях жесточайшего дефицита кадров в псковской медицине. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Повышенные выплаты распространяются в том числе и на тех, кто уже трудоустроился в январе-апреле 2020 года

Изменить размер текста: A A

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова и приняли сегодня, 30 апреля, закон об увеличении единовременных «подъемных» выплат медицинским работникам, впервые трудоустроившимся в медицинские организации области.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, размер «подъёмных» для врачей стационаров изменился с 70 до 150 тысяч рублей, для врачей поликлиник, поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной (семейной) практики – со 100 до 300 тысяч рублей, для специалистов со средним медицинским образованием – с 30 рублей до 50 тысяч рублей.

Кроме того, введена новая единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей – её при первом трудоустройстве получат фельдшеры скорой медицинской помощи и фельдшеры, ведущие самостоятельный прием в поликлинике или во врачебной амбулатории.

Нововведение затронет специалистов с высшим медицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием, в случае заключения ими трудовых договоров с государственными медицинскими организациями после 1 января 2020 года.

По данным областного комитета по здравоохранению, «подъёмные» в увеличенном размере и новые единовременные выплаты получат 14 врачей, 25 фельдшеров и 33 медицинских сестры. На эти цели в областном бюджете в текущем году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 млн 330 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU