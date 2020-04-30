В Псковской области повысили «подъемные» для медиков
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова и приняли сегодня, 30 апреля, закон об увеличении единовременных «подъемных» выплат медицинским работникам, впервые трудоустроившимся в медицинские организации области.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, размер «подъёмных» для врачей стационаров изменился с 70 до 150 тысяч рублей, для врачей поликлиник, поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной (семейной) практики – со 100 до 300 тысяч рублей, для специалистов со средним медицинским образованием – с 30 рублей до 50 тысяч рублей.
Кроме того, введена новая единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей – её при первом трудоустройстве получат фельдшеры скорой медицинской помощи и фельдшеры, ведущие самостоятельный прием в поликлинике или во врачебной амбулатории.
Нововведение затронет специалистов с высшим медицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием, в случае заключения ими трудовых договоров с государственными медицинскими организациями после 1 января 2020 года.
По данным областного комитета по здравоохранению, «подъёмные» в увеличенном размере и новые единовременные выплаты получат 14 врачей, 25 фельдшеров и 33 медицинских сестры. На эти цели в областном бюджете в текущем году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 млн 330 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU