2020-04-30T12:57:15+03:00
Происшествия

Новый обман: мошенники начали оформлять на доверчивых жителей Псковской области кредиты

Олег Томилин
Поделиться:
Телефонные мошенники продолжают проявлять чудеса изобретательности, ежедневно лишая жителей Псковской области сотен тысяч рублей накоплений.Телефонные мошенники продолжают проявлять чудеса изобретательности, ежедневно лишая жителей Псковской области сотен тысяч рублей накоплений.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

За последние несколько дней в Псковской области зарегистрировано уже несколько случаев, когда телефонные мошенники не только крадут средства доверчивых граждан с их банковских карт, но и оформляют на людей кредиты, которые, естественно, также похищают.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, неизвестные под видом сотрудников банков и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег, а также оформления кредита завладели у жительницы Псковского района, 1968 года рождения, денежными средствами в сумме 255 тысяч рублей. По данному факту ведется проверка.

А у 40-летнего жителя Порхова 28 апреля в результате использования аналогичной мошеннической схемы нечистые на руку лица похитили 165 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жертвами дистанционного мошенничества 27 и 28 апреля стали также двое жителей Пскова и Великих Лук, которые не досчитались в общей сложности около 40 тысяч рублей. Ведется расследование.

В связи с этим полиция вновь напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при общении в интернете и по телефону с незнакомцами, которые под разными предлогами стремятся прикарманить деньги доверчивых людей.

Напомним, 28 апреля мошенникам удалось оформить крупный кредит на еще одного 40-летнего жителя Порхова: он недосчитался 392 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковские власти решили изменить методику подсчета
Опубликован график работы поликлиник города Пскова на майские праздники
Полицейские в Псковской области получили право составлять протоколы за невыполнение региональных законов и указов губернатора
Для псковского малого и среднего бизнеса ввели дополнительные налоговые льготы на 2020 год
Новый обман: мошенники начали оформлять на доверчивых жителей Псковской области кредиты
В Псковской области теперь могут появиться приёмные семьи для пожилых и инвалидов
В Псковской области повысили «подъемные» для медиков
Псковская область присоединилась к эксперименту по налоговому спецрежиму для самозанятых
В Пскове полицейские задержали подозреваемых в ночном разбойном нападении на продовольственный магазин
В Новосокольниках безработный украл 2 пылесоса, выставив оконную раму
В Великолукском районе профессиональный праздник для местных пожарных начался с тушения хозпостройки
50 новый аппаратов ИВЛ доставили в псковский covid-центр