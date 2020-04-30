Новый обман: мошенники начали оформлять на доверчивых жителей Псковской области кредиты

30 Апр 2020 2020-04-30T12:57:15+03:00

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За последние несколько дней в Псковской области зарегистрировано уже несколько случаев, когда телефонные мошенники не только крадут средства доверчивых граждан с их банковских карт, но и оформляют на людей кредиты, которые, естественно, также похищают.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, неизвестные под видом сотрудников банков и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег, а также оформления кредита завладели у жительницы Псковского района, 1968 года рождения, денежными средствами в сумме 255 тысяч рублей. По данному факту ведется проверка.

А у 40-летнего жителя Порхова 28 апреля в результате использования аналогичной мошеннической схемы нечистые на руку лица похитили 165 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жертвами дистанционного мошенничества 27 и 28 апреля стали также двое жителей Пскова и Великих Лук, которые не досчитались в общей сложности около 40 тысяч рублей. Ведется расследование.

В связи с этим полиция вновь напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при общении в интернете и по телефону с незнакомцами, которые под разными предлогами стремятся прикарманить деньги доверчивых людей.

Напомним, 28 апреля мошенникам удалось оформить крупный кредит на еще одного 40-летнего жителя Порхова: он недосчитался 392 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU