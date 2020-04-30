2020-04-30T13:29:47+03:00
Общество

Полицейские в Псковской области получили право составлять протоколы за невыполнение региональных законов и указов губернатора

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь сотрудники полиции в Псковской области получили право составлять административные протоколы за невыполнение или нарушение региональных нормативных правовых актов – эта норма прописана в принятом региональным парламентом сегодня, 30 апреля, законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области»

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного Собрания, предложение о передаче полномочий по составлению протоколов по части 1 статьи 2.28 закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» поступило от УВД России по Псковской области. Ранее рассмотрение таких дел было отнесено только к компетенции мировых судей.

Невыполнение или нарушение нормативных правовых актов области (Устава области, региональных законов, нормативных правовых актов губернатора, администрации, органов исполнительной власти) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 50 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, принятый закон приводит в соответствие с федеральным законодательством положения областного закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В обновлённой редакции к полномочиям губернатора отнесено право установления дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковские власти решили изменить методику подсчета
Опубликован график работы поликлиник города Пскова на майские праздники
Полицейские в Псковской области получили право составлять протоколы за невыполнение региональных законов и указов губернатора
Для псковского малого и среднего бизнеса ввели дополнительные налоговые льготы на 2020 год
Новый обман: мошенники начали оформлять на доверчивых жителей Псковской области кредиты
В Псковской области теперь могут появиться приёмные семьи для пожилых и инвалидов
В Псковской области повысили «подъемные» для медиков
Псковская область присоединилась к эксперименту по налоговому спецрежиму для самозанятых
В Пскове полицейские задержали подозреваемых в ночном разбойном нападении на продовольственный магазин
В Новосокольниках безработный украл 2 пылесоса, выставив оконную раму
В Великолукском районе профессиональный праздник для местных пожарных начался с тушения хозпостройки
50 новый аппаратов ИВЛ доставили в псковский covid-центр