Полицейские в Псковской области получили право составлять протоколы за невыполнение региональных законов и указов губернатора

30 Апр 2020 2020-04-30T13:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь сотрудники полиции в Псковской области получили право составлять административные протоколы за невыполнение или нарушение региональных нормативных правовых актов – эта норма прописана в принятом региональным парламентом сегодня, 30 апреля, законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области»

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного Собрания, предложение о передаче полномочий по составлению протоколов по части 1 статьи 2.28 закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» поступило от УВД России по Псковской области. Ранее рассмотрение таких дел было отнесено только к компетенции мировых судей.

Невыполнение или нарушение нормативных правовых актов области (Устава области, региональных законов, нормативных правовых актов губернатора, администрации, органов исполнительной власти) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 50 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, принятый закон приводит в соответствие с федеральным законодательством положения областного закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В обновлённой редакции к полномочиям губернатора отнесено право установления дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU