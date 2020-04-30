Опубликован график работы поликлиник города Пскова на майские праздники

30 Апр 2020 2020-04-30T13:51:32+03:00

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Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая предоставила «Комсомольской правде в Пскове» график работы медучреждения и его филиалов на предстоящие майские праздники — с 30 апреля по 11 мая включительно.

Поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19)

30 апреля – рабочий день, сокращенный на 1 час.

1 мая – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00).

2 мая – рабочий день по графику рабочей субботы, терапевты, вызовы.

3 мая – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00)

4 мая - дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00, вызовы).

5 мая – дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 8:00 до 13:00).

6 мая – рабочий день.

7 мая – рабочий день.

8 мая – рабочий день, сокращенный на 1 час.

9 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08:00 до 13:00).

10 мая – дежурная служба, вызовы.

11 мая – дежурная служба, вызовы.

12 мая – рабочий день.

Контактные телефоны: 66-53-54 – регистратура поликлиника № 1; 66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом.

Поликлиника № 2 (ул. Коммунальная, 23)

30 апреля – рабочий день, сокращенный на 1 час.

1 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08:00 до 13:00).

2 мая – рабочий день по графику рабочей субботы, терапевты, хирург, вызовы.

3 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08:00 до 13:00).

4 мая — дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 08:00 до 13:00, вызовы).

5 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00).

6 мая – рабочий день.

7 мая – рабочий день.

8 мая – рабочий день, сокращенный на 1 час.

9 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08:00 до 13:00).

10 мая – дежурная служба, вызовы.

11 мая – дежурная служба, вызовы.

12 мая – рабочий день.

Контактные телефоны: 56-78-15 – регистратура поликлиника №2; 56-96-98 – вызов врача на дом.

Поликлиника № 3 (ул. Индустриальная, 8)

30 апреля – рабочий день, сокращенный на 1 час.

1 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00).

2 мая – рабочий день по графику рабочей субботы (прием терапевта, женская консультация, КДЛ с 8:00 до 13:00, вызовы).

3 мая – дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 8:00 до 13:00).

4 мая — дежурная служба (прием терапевта, женская консультация с 08:00 до 13:00, вызовы).

5 мая – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00).

6 мая – рабочий день.

7 мая – рабочий день.

8 мая – рабочий день, сокращенный на 1 час.

9 мая – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00)

10 мая – дежурная служба, вызовы.

11 мая – дежурная служба, вызовы.

12 мая – рабочий день.

Контактные телефоны: 53-33-88 – регистратура поликлиника №3; 53-29-46 – вызов врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU