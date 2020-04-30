Опубликован график работы поликлиник города Пскова на майские праздники
Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая предоставила «Комсомольской правде в Пскове» график работы медучреждения и его филиалов на предстоящие майские праздники — с 30 апреля по 11 мая включительно.
Поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19)
30 апреля – рабочий день, сокращенный на 1 час.
1 мая – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00).
2 мая – рабочий день по графику рабочей субботы, терапевты, вызовы.
3 мая – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00)
4 мая - дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00, вызовы).
5 мая – дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 8:00 до 13:00).
6 мая – рабочий день.
7 мая – рабочий день.
8 мая – рабочий день, сокращенный на 1 час.
9 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08:00 до 13:00).
10 мая – дежурная служба, вызовы.
11 мая – дежурная служба, вызовы.
12 мая – рабочий день.
Контактные телефоны: 66-53-54 – регистратура поликлиника № 1; 66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом.
Поликлиника № 2 (ул. Коммунальная, 23)
30 апреля – рабочий день, сокращенный на 1 час.
1 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08:00 до 13:00).
2 мая – рабочий день по графику рабочей субботы, терапевты, хирург, вызовы.
3 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08:00 до 13:00).
4 мая — дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 08:00 до 13:00, вызовы).
5 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00).
6 мая – рабочий день.
7 мая – рабочий день.
8 мая – рабочий день, сокращенный на 1 час.
9 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08:00 до 13:00).
10 мая – дежурная служба, вызовы.
11 мая – дежурная служба, вызовы.
12 мая – рабочий день.
Контактные телефоны: 56-78-15 – регистратура поликлиника №2; 56-96-98 – вызов врача на дом.
Поликлиника № 3 (ул. Индустриальная, 8)
30 апреля – рабочий день, сокращенный на 1 час.
1 мая – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00).
2 мая – рабочий день по графику рабочей субботы (прием терапевта, женская консультация, КДЛ с 8:00 до 13:00, вызовы).
3 мая – дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 8:00 до 13:00).
4 мая — дежурная служба (прием терапевта, женская консультация с 08:00 до 13:00, вызовы).
5 мая – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00).
6 мая – рабочий день.
7 мая – рабочий день.
8 мая – рабочий день, сокращенный на 1 час.
9 мая – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00)
10 мая – дежурная служба, вызовы.
11 мая – дежурная служба, вызовы.
12 мая – рабочий день.
Контактные телефоны: 53-33-88 – регистратура поликлиника №3; 53-29-46 – вызов врача на дом.
ИСТОЧНИК KP.RU