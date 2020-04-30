Псковские власти решили изменить методику подсчета

30 Апр 2020 2020-04-30T14:22:22+03:00

Теперь в статистику по смертности от коронавируса не будут включать случаи гибели от инсультов и инфарктов.

За сутки в регионе выявили еще 23 коронавирусных пациента

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 30 апреля, в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции назвал новую цифру зараженных COVID-19 пациентов — 172 случая. Накануне утром это число ровнялось 149: таким образом, прирост за сутки составил 23 человека.

При этом еще 2 человека выздоровели, общее число поправившихся достигло 17.

Что касается статистике по смертности коронавирусных пациентов, то здесь отныне меняется методика подсчета, объявил глава региона. Так, если накануне в регионе насчитывалось 11 умерших с диагнозом COVID-19, то теперь — только 8, так как, по словам губернатора, было принято решение не включать в статистику смерти, вызванные однозначно другими причинами — например, от инсультов и инфарктов.

ИСТОЧНИК KP.RU