2020-04-30T14:22:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Псковские власти решили изменить методику подсчета

За сутки в регионе выявили еще 23 коронавирусных пациента
Олег Томилин
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Теперь в статистику по смертности от коронавируса не будут включать случаи гибели от инсультов и инфарктов.Теперь в статистику по смертности от коронавируса не будут включать случаи гибели от инсультов и инфарктов.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 30 апреля, в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции назвал новую цифру зараженных COVID-19 пациентов — 172 случая. Накануне утром это число ровнялось 149: таким образом, прирост за сутки составил 23 человека.

При этом еще 2 человека выздоровели, общее число поправившихся достигло 17.

Что касается статистике по смертности коронавирусных пациентов, то здесь отныне меняется методика подсчета, объявил глава региона. Так, если накануне в регионе насчитывалось 11 умерших с диагнозом COVID-19, то теперь — только 8, так как, по словам губернатора, было принято решение не включать в статистику смерти, вызванные однозначно другими причинами — например, от инсультов и инфарктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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