2020-04-30T14:57:12+03:00
Коронавирус Covid-19

«Надеемся, что не за горами время, когда выйдем на плато» — главный санврач Псковской области о пандемии коронавируса в регионе

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главный санитарный врач Псковской области, руководитель местного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук сегодня, 30 апреля, отметил обнадеживающие факторы в статистике распространения пандемии коронавируса COVID-19 в регионе. По его словам, день к дню заболеваемость опасной инфекцией в Псковской области не удваивается, как это наблюдалось во многих регионах и странах на пике развития пандемии там.

«Надеемся не за горами то время, когда выйдем на плато», — сказал он на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Он также сообщил, что Псковская область занимает 52 место по уровню заболеваемости среди всех регионов страны.

При этом 42 из 172 зараженных в регионе привезли вирус из-за пределов области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области местная жительница задержана за попытку дать взятку таможенному инспектору за провоз 155 тысяч пачек сигарет
Ровно 100 заявок поступили на второй региональный конкурс проектов ТОСов
В Пскове зафиксирован первый случай успешный случай стабилизации «тяжелого» пациента с COVID-19 после ИВЛ
«Пора доставать планы-руководства по борьбе с чумой»: главный инфекционист области — главврачам
В Псковской области могут ослабить ограничительные меры уже после первой части майских праздников
Первомай будет в Псковской области ясным и тёплым
Псковских стоматологов добавили в список наиболее пострадавших от коронавируса
Губернатор Псковской области оценил дефицит строителей в регионе в 1000 человек
В Пскове усилят мощности лаборатории для тестирования на коронавирус
«Надеемся, что не за горами время, когда выйдем на плато» — главный санврач Псковской области о пандемии коронавируса в регионе
Псковские власти решили изменить методику подсчета смертей от коронавируса
Опубликован график работы поликлиник города Пскова на майские праздники
Полицейские в Псковской области получили право составлять протоколы за невыполнение региональных законов и указов губернатора
Для псковского малого и среднего бизнеса ввели дополнительные налоговые льготы на 2020 год
Новый обман: мошенники начали оформлять на доверчивых жителей Псковской области кредиты
В Псковской области теперь могут появиться приёмные семьи для пожилых и инвалидов
В Псковской области повысили «подъемные» для медиков
Псковская область присоединилась к эксперименту по налоговому спецрежиму для самозанятых
В Пскове полицейские задержали подозреваемых в ночном разбойном нападении на продовольственный магазин
В Новосокольниках безработный украл 2 пылесоса, выставив оконную раму
В Великолукском районе профессиональный праздник для местных пожарных начался с тушения хозпостройки
50 новый аппаратов ИВЛ доставили в псковский covid-центр