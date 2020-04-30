«Надеемся, что не за горами время, когда выйдем на плато» — главный санврач Псковской области о пандемии коронавируса в регионе

30 Апр 2020 2020-04-30T14:57:12+03:00

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Главный санитарный врач Псковской области, руководитель местного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук сегодня, 30 апреля, отметил обнадеживающие факторы в статистике распространения пандемии коронавируса COVID-19 в регионе. По его словам, день к дню заболеваемость опасной инфекцией в Псковской области не удваивается, как это наблюдалось во многих регионах и странах на пике развития пандемии там.

«Надеемся не за горами то время, когда выйдем на плато», — сказал он на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Он также сообщил, что Псковская область занимает 52 место по уровню заболеваемости среди всех регионов страны.

При этом 42 из 172 зараженных в регионе привезли вирус из-за пределов области.

ИСТОЧНИК KP.RU