Губернатор Псковской области оценил дефицит строителей в регионе в 1000 человек

30 Апр 2020 2020-04-30T15:08:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 30 апреля, в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил, что дефицит строителей в регионе составляет до 1000 человек. Об этом он заявил, комментируя резонансный случай завоза из Москвы в Новосокольники и Великие Луки почти 100 рабочих-гастарбайтеров из Киргизии, у значительной группы которых впоследствии был обнаружен COVID-19.

Также глава региона заметил, что в нынешних условиях начать строительство на базе заброшенной новосокольнической железнодорожной поликлиники нового инфекционного корпуса для Великолукской межрайонной больницы нужно было быстро и усиленными темпами, однако некоторые местные подрядчики просто не хотят работать в усиленном режиме, в том числе по выходным.

При этом после тестирования и обнаружения зараженных санитарные и исполнительные власти в Новосокольниках сработали слаженно: всех заболевших рабочих оперативно выявили и госпитализировали, а остальных направили на обсервацию в Невельский район. Ни одного контактного больного от общения с этими строителями в регионе не выявлено.

Наконец, Михаил Ведерников отметил, что федеральные власти положительно оценили действия региональных властей в Новосокольниках после обнаружения очага инфекции и поручили администрации региона разработать алгоритм действий в подобных ситуациях для использования в других регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU