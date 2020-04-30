2020-04-30T15:39:32+03:00
Экономика

Псковских стоматологов добавили в список наиболее пострадавших от коронавируса

Олег Томилин
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В Псковской области стоматологические кабинеты и клиники пополнили региональный перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и теперь смогут воспользоваться региональными мерами поддержки: платить налог по минимальной ставке. Соответствующий закон приняли сегодня, 30 апреля, депутаты Псковского областного Собрания.

Решение о включении стоматологической практики в перечень видов деятельности, для которых установлены минимальные ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, стало реакцией депутатского корпуса и исполнительной власти на коллективное обращение стоматологов, которое было рассмотрено на заседании созданной в региональном парламенте рабочей группы.

Напомним, после начала пандемии указом губернатора была приостановлена деятельность частных и государственных стоматологических клиник, за исключением экстренной и неотложной помощи. В связи с этим, объёмы оказываемой населению стоматологической помощи уменьшились на 90-95 %. Вернуться к привычной работе стоматологи не смогут до снятия ограничительных мер.

Наряду с другими пострадавшими отраслями применять льготную ставку налогообложения стоматологические клиники смогут с 1 января 2020 года. Прогнозная сумма недопоступления налога от введения дополнительной меры поддержки в областной и местные бюджеты составит около 9,9 млн рублей.

Напомним, ранее федеральное правительство своим постановлением внесло стоматологическую практику в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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