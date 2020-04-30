Первомай будет в Псковской области ясным и тёплым

30 Апр 2020 2020-04-30T15:46:39+03:00

1 мая в Псковской области ожидается до 15 градусов тепла. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Изменить размер текста: A A

1 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, погода преимущественно без осадков и низкое атмосферное давление, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в пятницу ожидается ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура по области: ночью -3…+2 градусов Цельсия, днем +10…+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU