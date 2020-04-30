В Псковской области могут ослабить ограничительные меры уже после первой части майских праздников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 30 апреля, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции объявил, что ограничительные меры в регионе могут быть ослаблены в случае благоприятной картины с распространением пандемии уже после первой части майских праздников — то есть после 6 мая.
«До 5 мая на максимуме продолжаем сохранять ограничения. Нам важно пройти третий инкубационный период без потерь, не допустить взрывного распространения инфекции. Все возможности для этого у нас есть. Мы пересмотрели подходы к системе здравоохранения, набрались опыта по реализации карантинных мероприятий, отработке очагов», — сказал глава региона.
Между тем, добавил он, при сохранении стабильной и спокойной ситуации после «майских» праздников будут обсуждаться меры по снятию ограничений. Планируется, что будут разрешены службы на прихрамовых территориях, открыты для посещения кладбища, разрешена работа ряда субъектов малого и среднего предпринимательства. «Послабления не заставят себя ждать при положительном развитии событий. Давайте все вместе приложим к этому усилия», — добавил Ведерников.
ИСТОЧНИК KP.RU