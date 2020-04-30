В Псковской области могут ослабить ограничительные меры уже после первой части майских праздников

30 Апр 2020 2020-04-30T17:40:51+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 30 апреля, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции объявил, что ограничительные меры в регионе могут быть ослаблены в случае благоприятной картины с распространением пандемии уже после первой части майских праздников — то есть после 6 мая.

«До 5 мая на максимуме продолжаем сохранять ограничения. Нам важно пройти третий инкубационный период без потерь, не допустить взрывного распространения инфекции. Все возможности для этого у нас есть. Мы пересмотрели подходы к системе здравоохранения, набрались опыта по реализации карантинных мероприятий, отработке очагов», — сказал глава региона.

Между тем, добавил он, при сохранении стабильной и спокойной ситуации после «майских» праздников будут обсуждаться меры по снятию ограничений. Планируется, что будут разрешены службы на прихрамовых территориях, открыты для посещения кладбища, разрешена работа ряда субъектов малого и среднего предпринимательства. «Послабления не заставят себя ждать при положительном развитии событий. Давайте все вместе приложим к этому усилия», — добавил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU