«Пора доставать планы-руководства по борьбе с чумой»: главный инфекционист области — главврачам

30 Апр 2020 2020-04-30T17:52:24+03:00

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Руководитель псковского «Центра СПИД», главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачева в ходе видеоселекторного совещания главврачей больниц региона с руководством Псковоблздрава и губернатором Михаилом Ведерниковым высказала мнение, что работу необходимо перестраивать в соответствии с планами-руководствами на случай чрезвычайных ситуаций из-за развития различных пандемий.

«Надо доставать планы-руководства действий по борьбе с чумой, они все у нас есть. С холерой, эболой. И перестраивать свою работу согласно этим планам», — сказала Ираида Сивачева.

Также она отметила, что по итогам выезда врачебной комиссии в Островскую межрайонную больницу, где образовался заметный очаг распространения коронавирусной инфекции, был составлен перечень рекомендация для недопущения подобного развития событий в других больницах — его разошлют всем главврачам.

Наконец, руководитель Псковоблздрава Марина Гаращенко призвала главврачей в муниципалитетах «не задерживать больных с подозрением на коронавирус, чтобы не «запускать» развитие болезни», а сразу направлять их в Пскове в региональный covid-центр.

ИСТОЧНИК KP.RU