В Пскове зафиксирован первый случай успешный случай стабилизации «тяжелого» пациента с COVID-19 после ИВЛ

30 Апр 2020 2020-04-30T18:02:24+03:00

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В Псковской области зафиксирован первый случай успешной стабилизации состояния «тяжелого» коронавирусного пациента после применения аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 30 апреля, в ходе видеоселекторного совещания губернатора Михаила Ведерникова с медиками, сообщила заведующая отделением пульмонологии Псковской горбольницы (перепрофилированной в региональный covid-центр) Анастасия Повторейко.

Она рассказала, как врачам удалось снять пациента с ИВЛ [процент выживаемости ковидных пациентов после применения ИВЛ очень небольшой во всем мире, но в некоторых случаях это единственная возможность попытаться спасти тех, чье состояние приближается к критическому - КП-Псков].

«Это важный прецедент для региона», — отметила Анастасия Повторейко. По ее словам, пациенту 57 лет, сам он проживает в Санкт-Петербурге. 10 дней он находился в реанимации на искусственной вентиляции легких, а сейчас уже адаптирован к самостоятельному дыханию и находится в сознании, состояние его улучшается.

ИСТОЧНИК KP.RU