2020-04-30T18:06:53+03:00
Общество

Ровно 100 заявок поступили на второй региональный конкурс проектов ТОСов

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Псковской области завершился прием заявок на второй региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОСами). Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, на участие в конкурсе было подано ровно 100 заявок, они поступили от 78 ТОСов 48 поселений 21 района области и 1 городского округа.

Большинство из поданных на конкурс проектов посвящены благоустройству придомовых территорий, в том числе установке детских и спортивных площадок, приведению в порядок парков и зон отдыха, установке мусорных площадок и уличного освещения. Некоторые заявки предусматривают проведение работ по ремонту дорог и домов культуры, а также решение вопроса водоснабжения. Ряд инициатив касается благоустройства воинских захоронений. Некоторые проекты являются продолжением прошлогодних, ставших победителями.

В настоящее время членами конкурсной комиссии проводится оценка всех поступивших проектов. Победители будут объявлены до 20 мая.

Напомним, на реализацию лучших инициатив местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. На грантовую поддержку ТОСов в бюджете 2020 года предусмотрено 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области местная жительница задержана за попытку дать взятку таможенному инспектору за провоз 155 тысяч пачек сигарет
Ровно 100 заявок поступили на второй региональный конкурс проектов ТОСов
В Пскове зафиксирован первый случай успешный случай стабилизации «тяжелого» пациента с COVID-19 после ИВЛ
«Пора доставать планы-руководства по борьбе с чумой»: главный инфекционист области — главврачам
В Псковской области могут ослабить ограничительные меры уже после первой части майских праздников
Первомай будет в Псковской области ясным и тёплым
Псковских стоматологов добавили в список наиболее пострадавших от коронавируса
Губернатор Псковской области оценил дефицит строителей в регионе в 1000 человек
В Пскове усилят мощности лаборатории для тестирования на коронавирус
«Надеемся, что не за горами время, когда выйдем на плато» — главный санврач Псковской области о пандемии коронавируса в регионе
Псковские власти решили изменить методику подсчета смертей от коронавируса
Опубликован график работы поликлиник города Пскова на майские праздники
Полицейские в Псковской области получили право составлять протоколы за невыполнение региональных законов и указов губернатора
Для псковского малого и среднего бизнеса ввели дополнительные налоговые льготы на 2020 год
Новый обман: мошенники начали оформлять на доверчивых жителей Псковской области кредиты
В Псковской области теперь могут появиться приёмные семьи для пожилых и инвалидов
В Псковской области повысили «подъемные» для медиков
Псковская область присоединилась к эксперименту по налоговому спецрежиму для самозанятых
В Пскове полицейские задержали подозреваемых в ночном разбойном нападении на продовольственный магазин
В Новосокольниках безработный украл 2 пылесоса, выставив оконную раму
В Великолукском районе профессиональный праздник для местных пожарных начался с тушения хозпостройки
50 новый аппаратов ИВЛ доставили в псковский covid-центр