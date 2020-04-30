Ровно 100 заявок поступили на второй региональный конкурс проектов ТОСов

30 Апр 2020 2020-04-30T18:06:53+03:00

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В Псковской области завершился прием заявок на второй региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОСами). Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, на участие в конкурсе было подано ровно 100 заявок, они поступили от 78 ТОСов 48 поселений 21 района области и 1 городского округа.

Большинство из поданных на конкурс проектов посвящены благоустройству придомовых территорий, в том числе установке детских и спортивных площадок, приведению в порядок парков и зон отдыха, установке мусорных площадок и уличного освещения. Некоторые заявки предусматривают проведение работ по ремонту дорог и домов культуры, а также решение вопроса водоснабжения. Ряд инициатив касается благоустройства воинских захоронений. Некоторые проекты являются продолжением прошлогодних, ставших победителями.

В настоящее время членами конкурсной комиссии проводится оценка всех поступивших проектов. Победители будут объявлены до 20 мая.

Напомним, на реализацию лучших инициатив местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. На грантовую поддержку ТОСов в бюджете 2020 года предусмотрено 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU