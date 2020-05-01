Еще 2 человека в Псковской области вылечились от коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T10:07:55+03:00

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По данным на утро 1 мая в Псковской области еще 2 человека вылечились от коронавируса за минувшие сутки. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 19. При этом двумя днями ранее выздоровевших было 15.

Также относительно данным на 14:50 30 апреля в области прибавилось еще 5 зараженных — общее число коронавирусных больных в регионе за весь период пандемии составило 177 (двумя днями ранее — 149).

Число умерших относительно вчерашних данных не изменилось — 8 (напомним, накануне областные власти приняли решение не включать в эту статистику тех, кто был заражен коронавирусом, но умер, например, от инфарктов и инсультов — до этого число погибших равнялось 11)

Всего проведено 9535 исследований на коронавирус.

Статистика распространения инфекции в муниципалитетах Псковской области выглядит следующим образом:

Псков – 57; Новосокольнический район — 22; Островский район – 21; Великие Луки – 15; Гдовский район – 11; Псковский район – 10; Невельский район - 8; Дедовичский район – 7; Пустошкинский район – 4; Струго-Красненский район – 4; Красногородский район – 3; Новоржевский район – 3; Печорский район – 3; Опочецкий район – 2; Пыталовский район – 2; Бежаницкий район - 1; Великолукский район – 1; Плюсский район – 1; Пушкиногорский район - 1; Себежский район – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU